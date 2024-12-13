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Женщина, просившая милостыню в Таиланде, оказалась миллионершей

Собирающая в Бангкоке милостыню женщина оказалась тайной миллионершей

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Bangkok Protection Centre for the Destitute

В Таиланде задержали нищенку, которая оказалась тайной миллионершей, сообщает Bangkok Post.

Как говорится в публикации, массовое задержание прошло вечером 12 декабря на Сукхумвит-роуд в Бангкоке. Полицейские арестовали 12 попрошаек, среди которых были восемь тайцев, двое камбоджийцев, а также граждане Лаоса и Мьянмы, после многочисленных жалоб от местных жителей.

В ходе досмотра у одной женщины стражи порядка обнаружили более 300 тыс. батов (около 950 тыс. рублей) наличными, при этом на ее банковском счете лежало около миллиона батов (примерно 3 млн рублей). Тайка подтвердила, что собрала эти деньги, занимаясь попрошайничеством.

Так как эта деятельность запрещена в Таиланде законом, теперь миллионерше и другим задержанным грозит до месяца тюрьмы или штраф в размере до 10 тыс. батов. Попрошайкам-иностранцам предъявили дополнительное обвинение в незаконном въезде, они будут депортированы.

В конце ноября в Москве на станции метро «Теплый Стан» задержали бомжа, который оказался экс-миллиардером. Мужчина утверждал, что он временно выглядит не лучшим образом, так как находится в отпуске как участник специальной военной операции (СВО). Однако полицейские установили, что это 53-летний Вячеслав Чикалин, бывший председатель совета директоров финансовой пирамиды «Соль Руси», отбывавший наказание за хищение более 4 млрд рублей.

Ранее женщина пожертвовала нищему и пожалела, увидев, что тот скрывал в кармане.

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