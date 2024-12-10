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В Москве задержали бездомного — участника СВО и бывшего миллиардера

В Москве задержали бомжа, который оказался участником СВО и экс-миллиардером

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Алексей Майшев/РИА Новости

В Москве сотрудники полиции задержали бездомного мужчину, который утверждал, что он временно выглядит не лучшим образом, так как находится в отпуске как участник специальной военной операции (СВО). Однако полицейские установили, что это 53-летний Вячеслав Чикалин, бывший председатель совета директоров финансовой пирамиды «Соль Руси», отбывавший наказание за хищение более четырех миллиардов рублей, передает ИА Регнум.

Задержание произошло 28 ноября на станции метро «Теплый Стан». Он был распознан биометрической системой как находящийся в федеральном розыске по делу о мошенничестве. Чикалин рассказал полицейским о своей службе в армии, но позже они подтвердили его уголовное прошлое. Мужчину сфотографировали, дактилоскопировали и передали инициатору розыска.

29 ноября депутат Госдумы Максим Иванов сообщил, что участник специальной военной операции (СВО) из Тверской области получил всего 40 тысяч рублей за четыре месяца службы и неожиданно узнал о своем якобы пленении.

Ранее в Ленобласти охранники отняли паспорт у бойца СВО и требовали деньги.

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