Женщина пожертвовала нищему и пожалела, увидев, что тот скрывал в кармане

В Малайзии женщина пожертвовала нищему и через несколько мгновений пожалела об этом, пишет World of Buzz. Пройдя несколько метров, она узнала, что мужчина прятал в кармане.

Как рассказала Дебби Онг, она прогуливалась по городу, когда встретила нищего, просившего милостыню. Женщина решила пожертвовать мужчине немного денег, а после этого отошла в сторону и заметила, как тот достает из кармана пачку денег и пересчитывает ее.

«На вид это был пожилой мужчина, которому было трудно ходить, он медленно протянул ко мне руку», — вспоминает Дебби.

Заметив, что за ним наблюдают, мужчина положил пачку денег обратно в карман и поспешил уйти в другую сторону. Мнение пользователей соцсетей по этому поводу разделились.

Кто-то из комментаторов решил, что мужчина никого не обманывает, а деньги в его кармане — милостыня. Другие же уверены, что таким «нищим» на улицах городов доверять не стоит.

Ранее женщина в США год прожила тайком на крыше супермаркета.