Экс-руководителя аппарата правительства ДНР отправили под домашний арест

Басманный суд Москвы отправил экс-руководителя аппарата правительства Донецкой народной республики (ДНР) Дениса Петкуна под домашний арест по делу о хищении средств из республиканского бюджета. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.

Петкун проведет под арестом 1 месяц и 30 суток. Он является фигурантом уголовного дела, возбужденного по части 4 статьи 160 УК РФ (хищение чужого имущества, вверенного виновному, и совершенное организованной группой либо в особо крупном размере). Чиновнику грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

По версии следствия, Петкун вместе с сообщниками похитил из бюджета ДНР денежные средства.

Известно, что в 2022 году Денис Петкун стал заместителем руководителя аппарата правительства ДНР. До этого он занимал пост замглавы отдела департамента региональной промышленной политики и проектного управления Министерства промышленности и торговли РФ.

9 декабря Ленинский районный суд Курска арестовал на два месяца бывшего заместителя генерального директора АО «Корпорация развития Курской области» Игоря Грабина, обвиняемого в необоснованном расходовании денежных средств, предназначенных для строительства фортификационных сооружений на границе с Украиной.

Ранее при создании российского планшета похитили 13 млрд рублей.