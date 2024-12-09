В Курске арестовали обвиняемого в махинациях при строительстве линий обороны

Ленинский районный суд Курска арестовал на два месяца бывшего заместителя генерального директора АО «Корпорация развития Курской области» Игоря Грабина, обвиняемого в злоупотреблении должностными полномочиями. Об этом сообщается в Telegram-канале Объединенной пресс-службы судебной системы Курской области.

Следственные органы обвиняют его в необоснованном расходовании денежных средств, предназначенных для строительства фортификационных сооружений на границе с Украиной.

Прокуратура региона сообщила, что Грабин в 2023 году заключил договор и оплатил коммерческой организации работы по возведению защитных сооружений, которые были фактически выполнены и оплачены ранее иной строительной фирме.

Ущерб бюджету от этих действий составил более 173 млн рублей, подчеркнули в ведомстве. По этому факту ранее было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере).

6 декабря Telegram-канал Mash заявил, что бывший губернатор Курской области Алексей Смирнов мог уйти с должности из-за хищений при строительстве защитных линий.

Ранее сообщалось, что в Брянской области возвели сотни километров оборонительных сооружений.