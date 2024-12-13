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Главу Минцифры Омской области отправили под домашний арест

Суд отправил министра цифрового развития Омской области под домашний арест

Басманный суд Москвы отправил министра цифрового развития и связи Омской области Дениса Цуканова под домашний арест. Об этом сообщает ТАСС.

Цуканова подозревают в присвоении бюджетных средств.

«Постановлением Басманного районного суда города Москвы удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста в отношении Цуканова Дениса Геннадьевича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ на срок 1 месяц 30 суток», – говорится в постановлении суда.

Денис Цуканов был задержан в Омске накануне. Он получил должность зампредседателя правительства, министра цифрового развития Омской области 11 июля 2023 года. До этого он был зампредседателя правительства Донецкой народной республики. С 2014 по 2022 год Цуканов занимал пост заместителя директора Департамента региональной промышленной политики и проектного управления министерства промышленности и торговли России.

Ранее суд арестовал министра здравоохранения Владимирской области.

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