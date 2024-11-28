Во Владикавказе закрыли аэропорт для самолетов из-за непогоды

Аэропорт Владикавказа закрыли до 11 часов из-за непогоды. Об этом сообщили «Новости Осетии» в воздушной гавани.

По словам источников, вылет и прилет рейсов пока не осуществляется.

Накануне мощный снегопад накрыл Кавказ. По данным СМИ, из-за непогоды машины вязнут на дорогах, а в городах местами пропало электричество. Так, во Владикавказе оборвало провода, свет пропал в селении Балта и поселке Попов хутор.

До этого из-за непогоды самолеты, следовавшие в Благовещенск, отправлялись на запасной аэродром. Всего три воздушных судна из Екатеринбурга, Новосибирска и Владивостока не смогли приземлиться в Благовещенске, их направили в Хабаровск.

На вылет из Благовещенска задерживали все рейсы, которые ушли в Хабаровск. Причиной произошедшего стал снегопад, который продолжается в городе уже около двух суток. В ночь на среду специалисты зафиксировали 13 миллиметров осадков.

Ранее в аэропорту Екатеринбурга самолет задержался на 2,5 часа из-за сообщения о минировании.