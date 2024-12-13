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В Арктике будут использовать беспилотные вертолеты для исследований

«Вертолеты России»: в Арктике будут использовать вертолеты-беспилотники

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Shutterstock/Andrei Stepanov

«Вертолеты России» планируют начать использование беспилотных вертолетов БАС-200 в Арктике для различных исследовательских задач. Об этом сообщила компания на XIV Международном форуме «Арктика: настоящее и будущее», передает РИА Новости.

Как отметили в компании, «Вертолеты России» ведут разработку новых моделей беспилотников, на сегодняшний день конструкторы холдинга накопили большой опыт применения дронов на Крайнем Севере. На форуме также указали, что аппараты БАС-200 прошли ряд испытаний в районе Северного Полярного круга.

«Ожидается, что эти комплексы будут работать с палуб ледоколов, обеспечивая их миссии в Северном Ледовитом океане», - говорится в сообщении компании.

Холдинг уточнил, что подобный тип беспилотных авиасистем крайне актуален за полярным кругом, поскольку там малое количество аэродромов и взлетных площадок.

«Вертолеты России» среди прочего рассказали, что планируют использовать вертолеты-беспилотники для сопровождения ледоколов, а также для проведения ледовой разведки, поиска полезных ископаемых и участия в спасательных операциях.

Накануне главнокомандующий ВМФ России Александр Моисеев заявил, что страны Североатлантического альянса активизировали военную деятельность в Арктическом регионе.

По его словам, США и НАТО ведут отработку способов применения своей армии в сложных климатических условиях. Кроме того, члены альянса расширяют район оперативного применения военно-морских сил в Северном Ледовитом океане.

Ранее стало известно о планах по созданию на Западе арктической коалиции против РФ и Китая.

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