Канада и Северная Европа создадут арктическую коалицию против России и Китая

Канада и страны Северной Европы наладили сотрудничество с целью создания новой коалиции по безопасности в Арктике, которая будет противодействовать России и Китаю. Она станет площадкой для координации действий в сфере обороны, разведки и киберугроз, сообщает агентство Bloomberg.

Переговоры по безопасности необходимы, поскольку представители этих стран больше не встречаются в частном порядке на политическом уровне, отчасти из-за присутствия России в Арктическом совете, рассказала министр иностранных дел Канады Мелани Джоли.

После вступления Швеции в НАТО все страны Северной Европы являются членами альянса, отмечает Bloomberg.

«Долгое время Канада думала, что мы защищены своей географией. Но теперь нам нужно считаться с тем, что мы страна, которая сталкивается с Россией, и из-за изменения климата все больше стран проявляют интерес к Арктике, включая Китай. Нам нужно учитывать эту новую реальность», — сказала Джоли.

Глава канадского МИД на прошлой недели встретилась со своими коллегами из Дании, Финляндии, Исландии, Норвегии и Швеции. Они договорились изучить пути создания так называемого «диалога по безопасности в Арктике» или нового форума для обсуждения вопросов обороны.

По словам министра, в ходе этих обсуждений необходимо также сосредоточиться на иностранных инвестициях в Арктику и так называемых исследованиях «двойного назначения», проводимых противниками, которые преследуют как гражданские, так и стратегические цели.

В июле бывший главнокомандующий Вооруженными силами НАТО в Европе адмирал Джеймс Ставридис заявлял, что десять лет назад в странах — участницах альянса не воспринимали всерьез предупреждения об активности РФ в Арктике.

Ранее сообщалось, что НАТО готовится составить новую стратегию по России.