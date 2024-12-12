В России заявили, что НАТО активизировали деятельность в Арктическом регионе

Страны НАТО активизировали военную деятельность в Арктическом регионе. Об этом заявил главнокомандующий ВМФ России Александр Моисеев, передает РИА Новости.

«Рассматривая Арктику в качестве потенциального конфликтного региона, Штаты и страны НАТО активизировали военную деятельность в регионе», — заявил он.

По словам Моисеева, США и НАТО отрабатывают способы применения армии в сложных климатических условиях и расширяют район оперативного применения военно-морских сил в Северном Ледовитом океане. Он подчеркнул, что в Арктике увеличилось количество воздушной разведки, а также деятельность разведывательных кораблей и других судов военного назначения.

До этого заместитель помощника министра обороны США по Арктике и глобальной устойчивости Айрис Фергюсон заявила, что США намерены увеличить инвестирование в усиление военного присутствия в Арктике. По ее словам, к этому США побудили «доступность соперников, таяние морского льда и повышение уровня активности в морском пространстве», а также технологические изменения, произошедшие у конкурентов.

Ранее Канада и страны Северной Европы решили создать коалицию по безопасности в Арктике.