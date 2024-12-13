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В Абхазии задержали румына, подозреваемого в работе на разведку Украины

СГБ: в Абхазии задержали завербованного ГУР Украины гражданина Румынии

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РИА Новости

В Абхазии был задержан гражданин Румынии Дэвид Керч, который, по информации местных властей, сотрудничал с украинской разведкой. Его цель заключалась в сборе сведений о военных объектах с помощью беспилотника, сообщает Служба государственной безопасности (СГБ) республики.

«10 декабря в результате оперативных действий, направленных на предотвращение деятельности иностранных спецслужб, сотрудники СГБ остановили попытку привлечения Дэвида Керча Адриана к сбору разведывательной информации о военных объектах на территории Абхазии», – говорится в заявлении СГБ.

Согласно данным, предоставленным ведомством, Керч прибыл в Абхазию с туристической целью, однако поддерживал связь с главным управлением разведки Украины с намерением передать информацию о расположении военных объектов.

Служба безопасности отметила, что, хотя Дэвид Керч заехал в Абхазию по туристической визе, вскоре после его приезда в Сухум в ходе оперативных мероприятий были выявлены его связи с агентами украинской разведки. Он планировал использовать дрон для съемки военных объектов и баз, расположенных в республике.

Накануне военный суд приговорил жителя города Железногорска Курской области к 22 годам лишения свободы по статьям УК РФ о совершении государственной измены и террористического акта. По данным регионального УФСБ РФ, 30-летний россиянин Сергей Черноокий, уроженец Украины, совершил взрыв перед местной общественной приемной политической партии в Железногорске, а также подготовил и совершил в составе организованной группы террористический акт (поджог) в филиале благотворительной организации в Курске.

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