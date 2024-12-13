На Украине военкомы похитили священника УПЦ

Сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкоматов) в Закарпатской области на западе Украины похитили секретаря Хустской епархии Украинской православной церкви (УПЦ) и вывезли его в неизвестном направлении. Об этом сообщает украинский телеканал «Первый казацкий».

По информации канала, представители военкомата забрали священника Ивана Розмана и удерживали в Береговском районном ТЦК перед тем, как отвезти в неизвестное место.

Отмечается, что это не первый подобный инцидент в Закарпатье. В сентябре депутат Верховной рады Артем Дмитрук рассказал о похищении военкомами двоих священников УПЦ. Один из них представлял Хустскую епархию, а другой — Одесскую. Позже их отпустили, однако одному из священников предписали явиться в хустский военкомат через месяц, а другому — вернуться по месту прописки в одесский военкомат.

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