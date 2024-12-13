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На Украине военкомы похитили священника УПЦ

На Западе Украины военкомы похитили священника УПЦ

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Национальная полиция Украины

Сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкоматов) в Закарпатской области на западе Украины похитили секретаря Хустской епархии Украинской православной церкви (УПЦ) и вывезли его в неизвестном направлении. Об этом сообщает украинский телеканал «Первый казацкий».

По информации канала, представители военкомата забрали священника Ивана Розмана и удерживали в Береговском районном ТЦК перед тем, как отвезти в неизвестное место.

Отмечается, что это не первый подобный инцидент в Закарпатье. В сентябре депутат Верховной рады Артем Дмитрук рассказал о похищении военкомами двоих священников УПЦ. Один из них представлял Хустскую епархию, а другой — Одесскую. Позже их отпустили, однако одному из священников предписали явиться в хустский военкомат через месяц, а другому — вернуться по месту прописки в одесский военкомат.

В конце ноября власти Львовской области первыми на Украине закрыли все приходы Украинской православной церкви (Московского патриархата).

3 ноября сообщалось, что сторонники Православной церкви Украины (ПЦУ) устроили кинотеатр в Спасо-Преображенском соборе Украинской православной церкви в Чернигове. По словам народного депутата Верховной рады Артема Дмитрука, ПЦУ захватила собор в октябре 2023 года, выгнав прихожан и священников УПЦ, а теперь на амвоне перед Царскими вратами установили экран.

Ранее патриарх Кирилл призвал Россию не отгораживаться от мира пушками и танками.

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