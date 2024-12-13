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«Нафтогаз» выиграл дело о национализации имущества в Крыму

«Нафтогаз Украины» заявил о победе в Нидерландах по иску об имуществе в Крыму

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РИА «Новости»

Верховный суд Нидерландов отклонил апелляцию России по делу о возмещении ущерба в связи с национализацией активов «Нафтогаза» в Крыму. Об этом сообщает компания на своем сайте.

Это уже второе решение нидерландских судебных властей, подтверждающее позицию «Нафтогаза» в спорах о взыскании долгов. Роман Чумак, исполняющий обязанности главы компании, выразил благодарность консультантам из Covington & Burling и NautaDutilh за их вклад в успешное разрешение вопроса.

В октябре украинская энергетическая компания «Нафтогаз» потребовала, чтобы Вашингтон и Лондон наложили арест на российское государственное имущество, расположенное в США и Великобритании.

До этого в Финляндии был наложен арест на российские государственные активы на сумму €4 млрд. В список попали Российский центр науки и культуры (РЦНК) в Хельсинки, а также не менее пяти других объектов недвижимости, принадлежащих России. Предполагается, что это решение связано с иском «Нафтогаза».

Ранее в Крыму пригрозили национализировать финскую собственность на полуострове.

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