«Нафтогаз» потребовал наложить арест на госимущество РФ в США и Британии

Украинская энергетическая компания «Нафтогаз» потребовала, чтобы Вашингтон и Лондон наложили арест на российское государственное имущество, расположенное в США и Великобритании. Об этом сообщила финской газете Ilta-Sanomat представитель компании Владислава Смолинская.

«По данным «Нафтогаза», помимо Финляндии, ходатайства о наложении ареста (на имущество РФ. — Прим. ред.) были поданы также в Великобританию и США», — отмечается в статье.

Смолинская отметила, что Киев направил аналогичные запросы и в другие страны, полный список которых не разглашается.

29 октября появилась информация о том, что в Финляндии был наложен арест на российские государственные активы на сумму €4 млрд. В список попали Российский центр науки и культуры (РЦНК) в Хельсинки, а также не менее пяти других объектов недвижимости, принадлежащих России. Предполагается, что это решение связано с иском «Нафтогаза».

Позже посольство России направило в министерство иностранных дел Финляндии ноту с решительным протестом против действий финских властей в отношении ареста российской недвижимости в стране.

Ранее в Крыму пригрозили национализировать финскую собственность на полуострове.