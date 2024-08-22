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Сына продюсера Виктора Цоя задержали за пьяную езду

В Москве задержали сына известного продюсера Юрия Айзеншписа за пьяную езду

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Табылды Кадырбеков/Sputnik/РИА Новости

Сын известного продюсера Юрия Айзеншписа задержан сотрудниками полиции по подозрению в вождении автомобиля в нетрезвом виде. Об этом сообщает mk.ru.

«Инцидент произошел в среду утром на улице Усиевича. Патрульные остановили автомобиль «Мазда», которым управлял 31-летний сын Айзеншписа. Он выглядел нетрезвым, но от прохождения медосвидетельствования отказался. Известно, что мужчина ранее судим за хранение наркотиков, а в 2023 году был лишен прав», — говорится в сообщении.

До этого в Санкт-Петербурге задержали пилота гоночной команды Ferrari - израильского блогера Джошуа Карту.

45-летний уроженец Канады и гражданин Израиля Джошуа Карту был объявлен в международный розыск США. Американские и канадские власти обвиняют его в нелегальной торговле бинарными опционами с территории Израиля и обмане инвесторов почти на $233 млн с 2013-го по 2017-й год.

Карту называет себя пилотом гоночной команды Ferrari Challenge, имеет коллекцию люксовых автомобилей, включая Rolls-Royce и разные модели Ferrari. Последнее время он проживал в Москве, в апартаментах «Москва-Сити».

Ранее сообщалось, что певец Элджей закрыл все 520 штрафов, которые числились на его Hummer.

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