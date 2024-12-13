Врач объяснил, как самостоятельно проводить самодиагностику молочных желез

Самодиагностика груди позволяет выявить рак молочной железы на ранних стадиях. Об этом сообщил заведующий отделением опухолей молочной железы и кожи №6 Московского областного онкологического диспансера Владимир Курчаткин. По его словам, которые цитирует «Радио 1», процедура занимает всего несколько минут.

Для этого необходимо снять верхнюю одежду и встать перед зеркалом при естественном освещении.

«Стоит обратить внимание на симметрию груди, размер и цвет кожи. После этого надо поднять руки над головой и снова осмотреть грудь на предмет изменений формы или контуров. Если вы заметили какие-либо изменения, то это повод обратиться к специалисту», — посоветовал врач.

Терапевт, диетолог и нутрициолог из Уфы Арина Мамина до этого говорила, что носить бюстгальтер постоянно необязательно. По ее словам, с задачей поддержки груди самостоятельно и в достаточной мере справляются мышцы и связки.

При этом врач отметила, что ношение поддерживающего белья является желательным, когда женщина занимается активными видами деятельности — например, спортом. Также, по словам специалиста, доказано, что ношение белья помогает замедлить процесс опущения груди с возрастом — но не влияет на ее размер или форму.

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