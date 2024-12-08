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Ученые раскрыли секрет привлекательности женской груди

SciRep: мужчины считают женскую грудь привлекательной из-за схожести с ягодицами

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Depositphotos

Ученые из Констанцского университета (Германия) обнаружили, что привлекательность женской груди обусловлена ее схожестью с округлыми ягодицами, которые свидетельствовали о готовности к продолжению рода в древности. Результаты исследования опубликованы в журнале Scientific Reports (SciRep).

По мнению ученых, повышенное внимание мужчин к женской груди имеет глубокие эволюционные корни. Специалисты утверждают, что в процессе развития женщины приобрели округлые ягодицы, которые служили сигналом привлекательности и указывали на готовность к отношениям и материнским обязанностям.

Однако со временем, как предполагают исследователи, мужчины стали уделять больше внимания «верху» женского тела. В древности во время интимной близости люди не смотрели на верхние части тел друг друга, сосредотачиваясь в основном на нижних. Когда же зрительный контакт стал важной частью межличностного общения, внимание мужчин переключилось на женскую грудь. Ее форма напоминала ягодицы, что подсознательно укрепило интерес к этой части тела.

Также существует мнение, что большая грудь воспринимается как сигнал готовности женщины к отношениям, хотя это скорее подсознательная ассоциация, которая не всегда отражает реальность.

Ранее была создана система ранней диагностики рака груди со 100% точностью.

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