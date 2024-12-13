Врач рассказала, нужно ли девушкам носить бюстгальтер ежедневно

Терапевт, диетолог и нутрициолог из Уфы Арина Мамина объяснила, почему носить бюстгальтер постоянно необязательно — этот вопрос ей задает в последнее время все больше женщин. Об этом сообщает издание UfacityNews.ru.

С профессиональной точки зрения, как отмечает Мамина, ношение бюстгальтера ежедневно на постоянной основе не является обязательным — в том числе для поддержки груди. С задачей поддержки груди самостоятельно и в достаточной мере справляются мышцы и связки.

Ношение поддерживающего белья является желательным, когда девушка занимается активными видами деятельности — например, спортом. Также доказано, что ношение белья помогает замедлить процесс опущения груди с возрастом — но не влияет на размер или форму груди.

До этого онколог-маммолог сети «Клиники Фомина» Марина Щучко рассказала, что среди женщин распространены два мифа — о том, что косточки в бюстгальтере опасны для здоровья и провоцируют развитие рака, и о том, что сон в белье поможет сохранить форму груди.

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