В Киеве приговорили к 14 годам правозащитницу Елену Бережную

Соломенский суд Киева вынес приговор правозащитнице Елене Бережной в виде 14 лет лишения свободы. Об этом сообщил депутат Верховной Рады Артем Дмитрук в своем Telegram-канале.

«Соломенский суд Киева приговорил правозащитницу Елену Бережную к 14 годам лишения свободы! Она настаивала на том, что не сдастся никогда!» — отметил он в своем посте.

Дмитрук отметил, что Бережная активно занималась правозащитной работой и публиковала информацию о преследованиях на Украине в различных международных организациях, таких как ООН, Европарламент, ЕСПЧ, ОБСЕ и других.

Бережная приобрела известность с 2014 года за свою активную позицию против репрессивных мер со стороны украинских властей, а также из-за защиты священнослужителей и прихожан Украинской православной церкви (Московского патриархата), выступая против героизации нацизма и его пособников. В марте 2022 года она была арестована украинскими властями.

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