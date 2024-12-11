В Хабаровском крае пьяный отец избил двухлетнюю дочь поленом и порезал ножом

Суд вынес приговор жителю Хабаровского края, который напал на двухлетнюю дочь. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

Инцидент произошел в поселке 52-й километр. По версии следствия, 37-летний мужчина избил ребенка поленом и нанес несколько травм ножом. Приехавшие на место медики направили пострадавшую в больницу и оказали всю необходимую помощь, но спасти не смогли.

В отношении местного жителя возбудили уголовное дело. Известно, что фигурант находился на учете у психиатра и нарколога, мужчину признали вменяемым и выяснили, что в момент инцидента он был пьян.

Суд признал родителя виновным и приговорил к 17 годам лишения свободы, которые он проведет в колонии строгого режима.

До этого в Красноярске мужчина стал фигурантом уголовного дела после того, как, по версии следствия, накачал ее наркотиками и истязал в течение трех часов в ее квартире. Сам фигурант уже был судим за насильственные действия.

Ранее в Пензенской области сын истязал пожилых родителей.