В Бурятии бабушка в наказание вылила на внучку кастрюлю с кипятком

В Закаменском районе Бурятии завершено расследование уголовного дела в отношении местной жительницы, которая истязала малолетнюю внучку. Об этом сообщает СУ СК РФ по республике.

По данным следствия, обвиняемая систематически избивала малолетнюю внучку, которая постоянно проживала с ней. В один из дней женщина привела девочку в ванную комнату, раздела ее, принесла из кухни кастрюлю с кипятком и ошпарила им ребенка.

Пострадавшую удалось спасти, она получила тяжелые ожоги тела. В отношении россиянки было возбуждено два уголовных дела, ей может грозить до 10 лет колонии. Материалы расследования переданы в суд для рассмотрения.

До этого сообщалось, что в Челябинске вынесли приговор 41-летней местной жительнице, которая истязала 13-летнюю падчерицу. Об избиениях девочки в компетентные органы сообщили соседи. В отношении женщины возбудили уголовное дело по статье об истязаниях, ей назначено наказание в виде трех с половиной лет лишения свободы в колонии общего режима.

Ранее многодетный отец избивал троих детей и жену цепью.