Росгвардия задержала подозреваемого в поджоге ночного клуба

Сотрудники Росгвардии задержали подозреваемого в поджоге ночного клуба в подмосковных Люберцах. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

Инцидент произошел в ночь на 13 декабря. Между пьяным посетителем клуба и охранником произошел конфликт. Неудовлетворенный результатом спора, нетрезвый мужчина пошел на автозаправочную станцию, купил канистру с бензином, облил горючей смесью стену клуба снаружи и совершил поджог.

Наряд вневедомственной охраны Росгвардии задержал 35-летнего злоумышленника, оперативно прибыв на место по сигналу тревоги. Поджигателя передали полиции.

10 декабря сообщалось, что в Калининграде росгвардейцы по горячим следам задержали мужчину, стрелявшего из ружья около ночного клуба. Инцидент произошел около шести утра 9 декабря и попал на записи камер видеонаблюдения. Нетрезвый мужчина произвел один выстрел в воздух из ружья возле входа в заведение и скрылся.

Ранее в Ленобласти мужчина устроил стрельбу и напал на полицейского с системным блоком.