В Ленобласти мужчина устроил стрельбу и напал на полицейского с системным блоком

Житель Ленобласти стал фигурантом уголовного дела после стрельбы. Об этом сообщает mk.ru.

Инцидент произошел в поселке Дружная Горка, на улице Мира. По данным источника, россиянин стрелял из оружия во дворе.

Когда на место прибыли сотрудники МВД, мужчина ударил одного из них системным блоком.

«Полицейский получил ушибы, но продолжил службу после оказания медицинской помощи», – сообщается в публикации.

В отношении мужчины возбудили уголовные дела по статьям о хулиганстве и нападении на полицейского. На данный момент фигурант находится под арестом.

Как сообщает «Фонтанка», инцидент произошел 29 октября, но меру пресечения по делу о нападении на сотрудника МВД ему назначили только недавно.

Арестованный «заранее начал праздновать день рождения» и стал стрелять из обреза на участке. После произошедшего мужчину поместили в СИЗО, в его квартире провели обыски.

У хозяина жилья обнаружили дробь, пули, устройство для изготовления патронов и три банки с более чем 500 граммами пороха. Наиболее вероятно, после этого мужчина станет фигурантом третьего дела.

Ранее в Петербурге пьяный дебошир с пистолетом в кармане угрожал продавцу в магазине.