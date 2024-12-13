Стала известна причина возвращения SSJ-100 в Пулково

Самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Россия» вернулся в аэропорт вылета «Пулково» из-за не закрытого наземным персоналом люка. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

Утром 13 декабря SSJ-100 вылетел из «Пулково» во «Внуково» в 8:00 мск, но совершил вынужденную посадку в 8:22 по техническим причинам. Рейс выполнило резервное воздушное судно в 9:00.

Собеседник агентства сообщил, что в ходе предполетного осмотра экипаж не заметил незакрытого люка, что привело к негерметичности самолета во время полета. В результате во время полета на борту сработал датчик разгерметизации салона.

До этого стало известно, что в аэропорту Омска 25-летний техник без образования обслуживал самолеты. Согласно материалам дела, мужчина приобрел у неустановленного лица диплом со специализацией «Технология машиностроения» Омского авиационного колледжа имени Н.Е. Жуковского, после чего устроился на работу в воздушную гавань города. Там он занимал должность «оператора по наземному обслуживанию» инженерно-авиационной службы.

В результате возбуждено уголовное дело по статье «Подделка, изготовление или оборот поддельных документов». За вменяемое преступление мужчине грозит до двух лет лишения свободы.

Ранее подавший сигнал тревоги самолет сел в Уфе.