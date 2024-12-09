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Подавший сигнал тревоги самолет сел в Уфе

Подавший сигнал тревоги самолет из Таиланда совершил посадку в аэропорту Уфы

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Подавший сигнал тревоги самолет, выполнявший рейс Районг (Таиланд) — Уфа, совершил посадку в аэропорту назначения. Об этом сообщает ТАСС.

Лайнер приземлился в 22:10 (20:10 мск). В полете он провел чуть более девяти часов.

По информации пресс-службы авиаперевозчика Azur Air, посадка прошла в штатном режиме. Воздушное судно самостоятельно зарулило на стоянку в 22:24 по местному времени. На борту было десять членов экипажа и 336 пассажиров. Пострадавших нет.

Вечером 9 декабря сообщалось, что самолет Boeing 767, летевший из Районга в Уфу, подал сигнал тревоги на высоте 3,5 тыс. м при заходе на посадку в аэропорту назначения.

24 ноября самолет Sukhoi Superjet 100 загорелся при посадке в турецком аэропорту. Лайнер выполнял рейс из Сочи в Анталью, на борту находились 89 пассажиров и шесть членов экипажа. В результате ЧП никто из них не пострадал, пассажиров оперативно эвакуировали. Воздушное судно садилось в сложных погодных условиях.

Ранее сообщалось, что три самолета с пассажирами при полете над южными регионами РФ получили сигналы об угрозе уничтожения.

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