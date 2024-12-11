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Возможности коллекторов решили ограничить

Минюст предложил годовую отсрочку на взыскание долгов россиян

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Shutterstock/Christopher Slesarchik

Министерство юстиции предложило ввести существенные ограничения на допустимые действия коллекторов, микрофинансовых организаций и банков по взысканию долгов с физлиц лиц с привлечением судебных приставов. Информация об этом содержится в проекте закона, с которым ознакомился РБК.

В ведомстве предлагают ввести отсрочку в один год на передачу долга в работу приставам и сделать их услуги для профессиональных взыскателей платными. Поправки предлагается внести в закон «О взыскании долгов физлиц» (230-ФЗ) и в закон «Об исполнительном производстве» (229-ФЗ). Законопроект еще не передали на рассмотрение в Госдуму.

Необходимость нововведения в Минюсте объяснили тем, что в настоящее время участники рынка не применяют досудебные методы сбора долгов, а «используют для получения прибыли ресурсы и полномочия органов принудительного исполнения».

На прошлой неделе председатель Верховного суда России Ирина Подносова выступила с предложением взыскивать некрупные долги по ссудам россиян во внесудебном порядке.

Ранее россиянам дали советы, что делать, если вам угрожают коллекторы.

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