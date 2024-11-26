Судебные приставы начали масштабную проверку коллекторов

Федеральная служба судебных приставов (ФССП) в октябре начала масштабную проверку коллекторских агентств, банков и микрофинансовых организаций (МФО). Об этом сообщает РБК со ссылкой на четыре источника на рынке взыскания.

Отмечается, что надзорные действия ФССП стали самыми серьезными и жесткими за последние два-три года. По данным РБК, они проводятся по поручению вице-премьера Дмитрия Григоренко, которое было дано 10 октября 2024 года. Оно предписывает ФССП провести до 10 декабря внеплановые выездные проверки коллекторов на предмет соблюдения профильного закона «О взыскании».

В аппарате правительства подтвердили наличие соответствующего поручения, а сотрудник Федеральной службы судебных приставов заявил РБК, что территориальные органы ведомства проводят проверки коллекторских агентств, банков и микрофинансовых организаций в соответствии с поручением заместителя председателя правительства. Подробности этих проверок ФССП не разглашает.

18 ноября стало известно, что глава Общественной потребительской инициативы Олег Павлов направил в правительство, Минфин, Центральный Банк и Госдуму инициативу об ужесточении наказаний для микрофинансовых организаций, допускающих массовые нарушения прав заемщиков. По данным газеты «Известия», речь идет о применении МФО незаконных методов воздействия на заемщиков, включая обман, угрозы, введение в заблуждение, психологическое давление и клевету. За такие действия предлагается ввести не только оборотные штрафы, но и исключение нарушителей из реестра Центрального банка.

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