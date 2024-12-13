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Врач рассказала, как нужно питаться зимой

Врач Филиппова: зимой нужно есть больше фруктов и овощей

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Ground Picture/Shutterstock/FOTODOM

Зимой в рацион питания стоит внести небольшие корректировки и есть больше овощей, фруктов и свежей зелени. Об этом «Пятому каналу» рассказала врач-эндокринолог, диетолог Татьяна Филиппова.

Она советует обратить особое внимание на цитрусовые, хурму, корнеплоды и квашеную капусту.

«Некоторые считают, что зимой нужно есть больше жирной пищи, больше какой-то тяжелой пищи, белковой пищи для того, чтобы как-то помочь организму справиться. Но на самом деле это большое заблуждение. И тяжелая, жирная, жареная, с большим количеством масла, жиров еда может привести только к негативным последствиям», — продолжила Филиппова.

Врач также советует есть разнообразную пищу маленькими порциями по пять-шесть раз в сутки. В рацион важно добавлять белковые продукты — рыбу, птицу, нежирное мясо, кисломолочные продукты, морепродукты и яйца. По ее словам, нужно есть больше орехов и сухофруктов, а также пить чистую воду.

Интегративный врач гинеколог-эндокринолог, эксперт компании SOLGAR Наталья Фирсова до этого рассказала «Газете.Ru», что зимой овощи и фрукты не так доступны, как летом, но есть некоторые из них, на которые следует обратить особое внимание. Например, на брокколи и цветную капусту, которые являются хорошими источниками витамина C и клетчатки.

Ранее был назван продукт, который стоит исключить из рациона гипертоникам.

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