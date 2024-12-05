Назван продукт, который стоит исключить из рациона гипертоникам

Соленые орехи следует исключить или резко ограничить в своем рационе людям с гипертонической болезнью, заболеваниями почек и суставов, а также склонностью к отекам. Об этом «Газете.Ru» рассказала нутрициолог, педиатр Центра молекулярной диагностики CMD Свердловский ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Елена Манохина.

«Согласно многим рекомендациям, идеальный объем орехов, съедаемый здоровым человеком, составляет около 20-30 грамм в день. Наглядно можно ориентироваться на небольшую горсть в своей ладони. Избыток многих орехов, особенно соленых, может привести к обострению заболеваний сердца, почек, суставов, отекам, а также проблемам с пищеварением. Поэтому людям с болезнями желудочно-кишечного тракта стоит употреблять не больше суточной нормы», – рассказала Манохина.

Кроме того, по словам специалиста, орехи могут содержать ядовитое вещество афлатоксин, которое может проявлять отрицательное действие на организм человека.

«При некоторых условиях бактерии, находящиеся на поверхности орехов, могут выделять различные вещества, в том числе микотоксины. Но афлатоксин чувствителен к температурной обработке. Поэтому после покупки орехов, особенно если они продаются весовыми, можно орехи промыть от грязевых частиц и подвергнуть термической обработке. Мытье орехов и последующая термическая обработка уменьшает риск пищевой интоксикации (при неправильном хранении в орехах может расти патологическая флора)», – рассказала врач.

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