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Пенсионерка из Крыма потеряла сознание и больше суток пролежала в ванне

В Крыму пенсионерка больше суток пролежала в холодной воде

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Depositphotos

Жительница Крыма не смогла выбраться из ванны. Об этом сообщает управление МВД по региону.

Инцидент произошел в селе Сакского района. В полицию обратилась женщина и заявила, что ее 76-летняя знакомая выходила на связь каждый день, но уже некоторое время не берет трубку.

Чтобы проверить пенсионерку, к ней приехали полицейские, но дверь хозяйка не открыла, поэтому сотрудники МВД решили вскрыть входную дверь.

Внутри выяснилось, что пожилая женщина некоторое время назад потеряла сознание, когда купалась в горячей ванне. Очнувшись, она поняла, что не может выбраться, поэтому больше суток провела в ванне.

Пожилой хозяйке квартиры вызвали медиков и помогли выбраться. Получила ли пенсионерка какие-либо травмы, не уточняется.

До этого пожилая женщина из Москвы попала в больницу после гигиенических процедур. В ванной она слишком сильно натерла себе кожу мочалкой, из-за чего открылось кровотечение.

Пенсионерка сама вызвала себе скорую помощь, женщину госпитализировали. Жизни пациентки ничего не угрожает.

Ранее в Кировской области мужчина получил ожоги в бане из-за оставленного газового баллончика.

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