Пенсионерка слишком активно терлась мочалкой в ванной и попала в больницу с кровотечением

В Москве пенсионерка попала в больницу после того, как приняла ванну. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

Инцидент произошел в районе Хамовники, на Комсомольском проспекте. Во время гигиенических процедур 88-летняя женщина слишком сильно натерла себя мочалкой, из-за чего повредила себе вену.

Увидев кровь, пенсионерка испугалась и вызвала скорую помощь. Медики оперативно госпитализировали пострадавшую с кровотечением из варикозно-расширенных вен.

По данным источника, после того, как врачи забрали женщину, к ней в гости пришел сын. Родственник испугался, так как матери дома не было, а на полу были следы крови.

«Мужчина перепугался и сразу же связался с матерью. Пенсионерка его успокоила и сказала, что уже идет на поправку, скоро ее выпишут», – сообщается в публикации.

Пенсионерка пообещала, что будет мыться аккуратнее и не использовать жесткие мочалки.

Ранее в Петербурге сиделка обнаружила в квартире пенсионерку с серьезными ожогами от кипятка.