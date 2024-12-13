Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Туристы продолжают ехать в Абхазию, несмотря на проблемы с электроэнергией

РБК: в АТОР рассказали о ситуации с турпотоком на праздники в Абхазии

close
Анна Лозинская/«Газета.Ru»

Турпоток в Абхазию остается высоким, несмотря на ухудшение социально-экономической ситуации. О том, стоит ли ехать в республику на новогодние праздники, изданию РБК рассказали в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

На данный момент в республике наблюдаются проблемы с электричеством. 11 декабря на территории всей республики была прекращена подача электроэнергии. Это связано с тем, что Россия с 1 сентября приостановила социальные выплаты в рамках финансово-экономической помощи частично признанной республике.

Вице-президент АТОР Сергей Ромашкин отметил, что многие туристы приобрели путевки в Абхазию еще до того, как в Минэкономразвития рекомендовали этого не делать. Однако пока что россияне не спешат отказываться от купленных туров.

«Туристы прилетают в основном в Адлер, у них несдаваемые билеты, например, МоскваСочи — Москва. И для них отказаться от путевки — полбеды, нужно еще отказаться от билетов. А обычно это невозможно», — пояснил он.

Однако если ситуация не изменится в лучшую сторону, россияне все-таки начнут постепенно отказываться от туров — никто не захочет проводить отпуск без электричества, заключил Ромашкин.

Ранее Россия не ответила на просьбу Абхазии о разморозке финансовой помощи.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами