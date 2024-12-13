Туристы продолжают ехать в Абхазию, несмотря на проблемы с электроэнергией

Турпоток в Абхазию остается высоким, несмотря на ухудшение социально-экономической ситуации. О том, стоит ли ехать в республику на новогодние праздники, изданию РБК рассказали в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

На данный момент в республике наблюдаются проблемы с электричеством. 11 декабря на территории всей республики была прекращена подача электроэнергии. Это связано с тем, что Россия с 1 сентября приостановила социальные выплаты в рамках финансово-экономической помощи частично признанной республике.

Вице-президент АТОР Сергей Ромашкин отметил, что многие туристы приобрели путевки в Абхазию еще до того, как в Минэкономразвития рекомендовали этого не делать. Однако пока что россияне не спешат отказываться от купленных туров.

«Туристы прилетают в основном в Адлер, у них несдаваемые билеты, например, Москва — Сочи — Москва. И для них отказаться от путевки — полбеды, нужно еще отказаться от билетов. А обычно это невозможно», — пояснил он.

Однако если ситуация не изменится в лучшую сторону, россияне все-таки начнут постепенно отказываться от туров — никто не захочет проводить отпуск без электричества, заключил Ромашкин.

Ранее Россия не ответила на просьбу Абхазии о разморозке финансовой помощи.