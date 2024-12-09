Экс-боец ЧВК «Вагнер» избил от скуки сожительницу и забил трубой пожилого соседа

В Москве вынесли приговор экс-бойцу ЧВК «Вагнер», который «от скуки» избил сожительницу и напал на соседа с металлической трубой. Об этом сообщают «Осторожно, новости».

По данным Telegram-канала, Дмитрий Балашов находился в зоне СВО с сентября 2022 года по март 2023-го, а получив контузию, вернулся домой в Перово. Мужчина жил вместе со своей партнершей и 65-летним приятелем, регулярно приглашал в гости малознакомых людей. В середине марта собутыльники выпили вечером четыре бутылки водки, а наутро Дмитрий проснулся первым и избил сожительницу железной палкой от старого стула. Свое поведение он объяснил тем, что скучал, а подруга еще спала.

Днем мужчина опять стал выпивать вместе с пожилым соседом, чуть позже сожители поссорились, и Балашов набросился на оппонента, взяв в руки металлическую трубу. Избитая вагнеровцем женщина выбежала из квартиры, чтобы обратиться за помощью. На место приехали полиция и скорая, но помочь раненому пенсионеру медики уже не смогли. Злоумышленника задержали и возбудили против него уголовное дело. На суде учли грамоты, полученные фигурантом на фронте, в итоге он получил девять лет колонии строгого режима.

Ранее судимого участника ЧВК «Вагнер», избившего знакомую молотком, отпустили из зала суда.