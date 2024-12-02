Россиянам рассказали, какие блюда должны быть на праздничном столе в год змеи

Встречать 2025 год, который станет годом змеи по китайскому календарю, нужно с особенным праздничным столом. Выбор лучше сделать в пользу легких блюд, внешний вид которых будет перекликаться с этим символом, считает шеф-повар лаунж-ресторана «Люмин» Егор Рудольский. В беседе с 360.ru он порекомендовал украсить их плавными линиями и изящным оформлением.

В качестве примера повар посоветовал оформить салат в виде извивающегося тела змеи, украсив его зеленью, кусочками огурцов и маслинами. Закуски, по его мнению, должны быть элегантными и легкими. К примеру, можно приготовить тарталетки с кремом из авокадо, креветки с соусом, роллы с рыбой и овощами.

«Горячие блюда, такие как запеченная рыба с лимоном и травами или курица в медово-имбирной глазури, подчеркнут плавность и изысканность символа года», — считает Рудольский.

В качестве десерта он предложил россиянам выбрать торт или рулет в виде змеи или порционные десерты, оформленные в стиле змеиной чешуи. Также считается, что в год змеи на праздничный стол нельзя подавать копчености, колбасы, жирные и калорийные блюда, кремовые десерты и красное мясо – свинину, говядину и телятину. Лучше отдать предпочтение кролику и птице, а в качестве гарнира выбрать овощи-гриль, картофель.

Напомним, змея на Востоке ассоциируется с мудростью, интуицией и тонкой стратегией. Подробнее о том, что говорит китайская астрология о символе будущего года и почему он будет ассоциироваться со стихией дерева — в материале «Газеты.Ru».

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