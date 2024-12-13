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Члена московского избиркома задержали с закладкой

SHOT: члена избиркома в Фили Лукашенко задержали с закладкой и амфетамином

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Global Look Press

Сотрудника избирательного комитета в московском районе Фили-Давыдково Дмитрия Лукашенко задержали с закладкой и амфетамином. Об этом сообщает Life со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Задержание произошло возле ТЦ «Вегас» около 4:00. Мужчина спал в собственном автомобиле на парковке. При себе у него обнаружили 9 г амфетамина. По его словам, наркотик предназначался только для личного использования.

В отношении Лукашенко возбуждено уголовное дело. Мужчине 41 год, у него есть своя юридическая фирма.

До этого сына главы района Воронежской области задержали с наркотиками. Юноша сделал 40 закладок с синтетическими веществами в лесополосе.

Отец юноши заявил, что инцидент не повлияет на его работу, а также подчеркнул, что он, как и любой родитель, будет до конца надеяться, что произошла ошибка, а также в День отца пожелал всем отцам не сталкиваться с подобным.

Ранее Байден помиловал своего сына.

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