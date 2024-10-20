Сына воронежского чиновника задержали за 40 тайников-закладок в лесополосе

В Лискинском районе Воронежской области полицейские задержали 20-летнего молодого человека, который сделал в лесополосе 40 тайников-закладок с синтетическими наркотиками, пишет «МОЁ! Online».

В региональном управлении МВД уточнили, что мужчину задержали с поличным 18 октября по подозрению в незаконном обороте наркотиков.

Издание со ссылкой на паблики и собственные источники отмечает, что появилась информация о том, что молодой человек — сын главы района Игоря Кирноса.

Чиновник в своем Telegram-канале подтвердил, что сына задержали, и написал, что будет ждать вердикта суда.

«Я не пытался, и впредь не буду каким-либо образом влиять на ход расследования. И мои личные проблемы не отразятся на работе вверенной мне администрации», — заявил Кирнос.

Он заметил, что любой родитель будет до конца надеяться, что произошла ошибка, а также в День отца пожелал всем отцам не сталкиваться с подобным.

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