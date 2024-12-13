Самолет упал на трассу в Нью-Йорке

В Нью-Йорке в округе Вестчестер 12 декабря самолет потерпел крушение и упал на трассу. Об этом сообщает CBS News.

Инцидент произошел на межштатной автомагистрали I-684. Полиция штата заявила, что на борту находились два человека, один из которых получил травмы, несовместимые с жизнью.

Самолет приземлился в пятнистой зоне, которая разделяет северную и южную полосы шоссе. По данным авиакомпании FlightAware, воздушное судно вылетело из аэропорта Линден в Нью-Джерси и направлялось в округ Вестчестер. До места назначения самолет не долетел два с половиной километра. FlightAware также рассказала, что воздушным судном владеет компания Altisky Leasing One LLC из Смирны, штат Теннесси.

Глава Нью-Йорка Кэти Хоукул сообщила, что крушение привело к утечке авиационного бензина, над ликвидацией которого работает Департамент охраны окружающей среды штата.

Уточняется, что полиция перекрыла шоссе и предложила водителям пользоваться объездными путями.

Ранее самолет в США сел на шоссе и устроил ДТП.