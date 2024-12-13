Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Самолет упал на трассу в Нью-Йорке

В Нью-Йорке самолет потерпел крушение и упал на трассу

close
X

В Нью-Йорке в округе Вестчестер 12 декабря самолет потерпел крушение и упал на трассу. Об этом сообщает CBS News.

Инцидент произошел на межштатной автомагистрали I-684. Полиция штата заявила, что на борту находились два человека, один из которых получил травмы, несовместимые с жизнью.

Самолет приземлился в пятнистой зоне, которая разделяет северную и южную полосы шоссе. По данным авиакомпании FlightAware, воздушное судно вылетело из аэропорта Линден в Нью-Джерси и направлялось в округ Вестчестер. До места назначения самолет не долетел два с половиной километра. FlightAware также рассказала, что воздушным судном владеет компания Altisky Leasing One LLC из Смирны, штат Теннесси.

Глава Нью-Йорка Кэти Хоукул сообщила, что крушение привело к утечке авиационного бензина, над ликвидацией которого работает Департамент охраны окружающей среды штата.

Уточняется, что полиция перекрыла шоссе и предложила водителям пользоваться объездными путями.

Ранее самолет в США сел на шоссе и устроил ДТП.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами