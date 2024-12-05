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Пьяный пассажир упал с высоты в аэропорту Хабаровска, пытаясь сбежать от полицейских

Baza: в аэропорту Хабаровска пьяный пассажир упал с высоты, сбегая от полиции

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Depositphotos

В аэропорту Хабаровска 33-летний пьяный пассажир упал с высоты, убегая от сотрудников полиции. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По информации Telegram-канала, инцидент произошел 5 декабря. Сотрудники правоохранительных органов задержали пьяного пассажира в хабаровском аэропорту — мужчина плохо ориентировался в пространстве. Полицейские подошли к нему и предложили проследовать в отдел для составления административного протокола.

Однако по пути пассажир передумал идти со стражами порядка, бросил в них сумку и побежал. Мужчина перелез через ограждение и упал с высоты третьего этажа.

Пострадавшего доставили в здравпункт и вызвали на место бригаду скорой помощи. Однако спасти мужчину не удалось.

До этого туриста из Сибири, пристававшего в самолете к другой пассажирке, задержали в Калининграде. Ему грозит до 15 суток ареста.

Ранее самолет совершил экстренную посадку из-за пассажиров, которые плевались друг в друга.

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