В очереди для проезда по Крымскому мосту стоят более 1,1 тысячи машин

Более одной тысячи автомобилей стоят в очереди для проезда по Крымскому мосту со стороны Краснодарского края. Об этом сообщается в оперативном канале моста в Telegram.

«11:00 в очереди со стороны Тамани находится 1140 транспортных средств», — говорится в сообщении.

Время ожидания, подчеркнул канал, более трех часов.

Очереди перед пунктом досмотра со стороны Керчи нет.

На сооружении регулярно фиксируют очереди в более тысячи машин и приостановки движения.

До этого сообщалось, что движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто.

Причина этого не называлась.

2 августа сообщалось, что у Крымского моста тысяча водителей застряли в 10-километровой пробке. Оперативные службы рассказали, что в очереди со стороны Тамани находилось 1400 транспортных средств.

Ранее спецслужбы Украины вновь заявили о подготовке к уничтожению Крымского моста.