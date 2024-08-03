В очереди для проезда по Крымскому мосту стоят более 1,1 тысячи машин

Более одной тысячи автомобилей стоят в очереди для проезда по Крымскому мосту со стороны Краснодарского края. Об этом сообщается в оперативном канале моста в Telegram.
«11:00 в очереди со стороны Тамани находится 1140 транспортных средств», — говорится в сообщении.
Время ожидания, подчеркнул канал, более трех часов.
Очереди перед пунктом досмотра со стороны Керчи нет.
На сооружении регулярно фиксируют очереди в более тысячи машин и приостановки движения.
До этого сообщалось, что движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто.
Причина этого не называлась.
2 августа сообщалось, что у Крымского моста тысяча водителей застряли в 10-километровой пробке. Оперативные службы рассказали, что в очереди со стороны Тамани находилось 1400 транспортных средств.
Ранее спецслужбы Украины вновь заявили о подготовке к уничтожению Крымского моста.