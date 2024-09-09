На крупнейшем погранпереходе с Китаем образовалась пробка

Логистические компании сообщили о значительных заторах грузового автотранспорта на границе с Китаем. Наиболее загруженными остаются крупнейшие пункты пропуска (МАПП) «Забайкальск» и «Благовещенск – Хэйхэ» со стороны Китая. Об это пишет газета «Известия».

По словам заместителя главы ФТС Владимира Ивина, «Китай составляет почти 33% нашей внешней торговли», что подчеркивает важность этого направления для экономики.

Из-за образовавшихся заторов время ожидания на границе увеличилось до пяти-семи суток, в то время как в обычных условиях этот процесс занимает от 12 до 24 часов, рассказали в транспортной компании Delko.

Руководитель отдела логистики компании Shuttle Logistic Владимир Гамазков отметил, что рост заторов может привести к нехватке свободного транспорта для перевозок, оборачиваемость которого в районе МАПП увеличилась с одного-двух дней до семи-десяти.

По данным президента Ассоциации автомобильных грузоперевозчиков и экспедиторов («АвтоГрузЭкс») Вадима Филатова, среднее время ожидания в электронной очереди на МАПП «Забайкальск» за месяц удвоилось — до 11 дней.

Евгений Дятлов, руководитель отдела закупок по международным перевозкам FM Logistic в России, добавил, что заторы на пограничных переходах связаны с увеличением поставок техники из Китая перед ожидаемым повышением ставок утилизационного сбора.

Примерно 70% от общего объема грузов, проходящих через МАПП «Забайкальск» и «Благовещенск – Хэйхэ», составляют транспортные средства и спецтехника, включая легковые и грузовые автомобили, автобусы и строительные машины. Импортеры активно ввозят технику, которая может попасть под новые сборы.

По информации пресс-службы ФТС, большая часть транспорта скопилась на стороне Китая, тогда как с российской стороны пробок нет.

Заторы на пограничных переходах также приводят к увеличению логистических расходов. Задержка фур на неделю эквивалентна стоимости одной перевозки в Китай.

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