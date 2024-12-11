Россиянам объяснили, стоит ли ехать в Абхазию на фоне энергетического кризиса

В Абхазии отключают электричество по всей стране, доступ к электроэнергии предоставляют лишь на пять часов в день. Однако туристы, планировавшие отдохнуть там, в том числе встретить Новый год, могут не отменять бронь — отели приспособились к ситуации. А вот снять домик в частном секторе уже не получится, рассказал 360.ru президент Фонда содействия развитию Республики Абхазия Виталий Лабахуа.

Гостиницы сегодня в основном перешли на автономное водо- и электроснабжение, применяются также стационарные генераторы. Так как проблем с соляркой и бензином нет, то ситуация стабильна, считает эксперт.

«Количество броней в этом году не меньше, чем в прошлом. Отменяют в основном те, кто планировал бюджетный отдых в частном секторе, который не может похвастаться автономным электроснабжением», — пояснил он.

Зимой в Абхазии продолжает работать лишь часть отелей, в отличие от частного сектора, в котором, однако, могут быть проблемы с бесперебойным электропитанием. Перед поездкой россиянам стоит уточнять, как будут размещаться, где находится арендное жилье. Если это гостиница, готовая предоставить все необходимые услуги, то можно не опасаться отключения света или отопления, заверил Лабахуа. Он посоветовал учитывать, что в любом случае даже при наличии электричества могут быть перебои с интернетом.

Напомним, со вчерашнего дня в Абхазии закрыли школы и детсады из-за энергодефицита. И.о. премьер-министра Абхазии Валерий Бганба заявил о чрезвычайной ситуации в сфере энергетики и не исключил, что из-за этого в республике придется ввести режим ЧС. Подробнее о социально-экономическом и энергетическом кризисе в Абхазии, вызванном сокращением поддержки со стороны России, в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Госдуме назвали условия возобновления выплат Абхазии.