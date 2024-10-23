Цены на гостиницы в России резко выросли

С лета 2022-го по лето 2024 года в российских отелях резко повысились цены на проживание. Больше всего подорожали номера в четырех- и пятизвездочных отелях, особенно в Уфе и Калининграде, где зафиксирован наибольший рост. Об этом говорится в исследовании журнала «Т—Ж» (есть у «Газеты.Ru»).

Исследование охватило 31 туристический город, включая Москву, Санкт-Петербург, Сочи, Казань, Мурманск и Калининград.

Самый заметный рост зафиксирован в категории отелей высокого класса. В среднем по России цены на проживание в четырех- и пятизвездочных отелях выросли на 43%, до 4,26 тыс. рублей за ночь на одного человека. Лидером по удорожанию стала Уфа, где стоимость номера выросла на 157% и составила 5,69 тыс. рублей за ночь. Калининград занял второе место с ростом на 87% — теперь номер в этом городе обойдется в 8,05 тыс. рублей. В Нижнем Новгороде и Москве также произошел значительный скачок цен — на 57 и 56% соответственно, где ночь стоит 4,40 тыс. рублей и 4,14 тыс. рублей.

Цены на трехзвездочные отели также существенно увеличились — в среднем на 29% по всей России. В числе городов, где наблюдается наиболее значительный рост цен, оказался Владикавказ, где стоимость номера возросла на 96% и достигла 3,07 тыс. рублей за ночь. Уфа снова оказалась в числе лидеров — здесь цены на трехзвездочные гостиницы увеличились на 75%, составив 3,22 тыс. рублей за ночь. Во Владимире, Нижнем Новгороде и Великом Новгороде рост цен составил от 51 до 54%. В Сочи стоимость проживания в трехзвездочных отелях поднялась на 47%, до 4,85 тыс. рублей за ночь.

Хостелы, представляющие самый бюджетный сегмент размещения, не остались в стороне от роста цен. В среднем по России стоимость проживания в хостелах увеличилась на 28%, и теперь ночь стоит 0,80 тыс. рублей. Самый значительный рост цен был зафиксирован в Пятигорске — на 56%, до 0,74 тыс. рублей за ночь. Однако Южно-Сахалинск оказался исключением: здесь цены снизились на 4%, и ночь в хостеле обойдется в 1,19 тыс. рублей.

Сегмент двухзвездочных гостиниц также продемонстрировал рост цен — на 27% в среднем по России. Наибольший рост был зафиксирован в Казани, где стоимость номера увеличилась на 83%, составив 1,97 тыс. рублей за ночь. В Нижнем Новгороде и Владивостоке цены на двухзвездочные гостиницы выросли на 61 и 58% соответственно, где ночь обойдется в 2,59 тыс. рублей и 2,44 тыс. рублей. Санкт-Петербург показал наименьший рост в этой категории — всего 4%, и теперь номер в двухзвездочной гостинице стоит 2,18 тыс. рублей.

Номера в гостиницах с одной звездой подорожали меньше всего — в среднем на 15% по России. Однако в некоторых городах произошел заметный рост цен. Например, в Элисте цены на проживание в гостиницах с одной звездой удвоились и составили 1,80 тыс. рублей за ночь. В Петропавловске-Камчатском стоимость номера увеличилась на 44%, до 3,28 тыс. рублей. В Мурманске и Санкт-Петербурге цены на гостиницы с одной звездой выросли на 38%, составив 2,09 тыс. рублей и 2,27 тыс. рублей соответственно.

Исследование было проведено в октябре.

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