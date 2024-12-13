В Подмосковье после избиения школьницы внедрят механизм помощи жертвам буллинга

Избитую до потери сознания школьницу в подмосковных Котельниках в больнице навестил губернатор региона Андрей Воробьев. Он подчеркнул, что это дело стало предметом уголовного разбирательства и сообщил о планах разместить в школах QR-коды для помощи жертвам буллинга, с помощью которых они смогут анонимно сообщать о травле.

Глава региона назвал буллинг неприемлемым явлением, отметив, что в школах будет внедряться система быстрой реакции, которая поможет не допустить подобных ситуаций и избавит родителей от волнения за своих детей.

«В школах теперь появятся QR-коды, сканируя которые, ученики смогут анонимно сообщать о травле», — цитирует Воробьева 360.ru.

После инцидента пострадавшая не смогла об этом сообщить, заявив, что упала в обморок без причины. По мнению специалистов, это обычная реакция подростков. Поэтому QR-коды, которые позволят напрямую сообщать о буллинге взрослым, в том числе детскому омбудсмену региона, должны помочь в решении проблемы.

Уточняется, что между избитой школьницей и юными преступницами не было личных конфликтов. В туалет девочку заманили обманом, после чего начали бить по лицу и голове, что привело к внутричерепным травмам и сотрясению мозга. Она сейчас лечится в детском клиническом центре Рошаля, ее выписка запланирована на выходные.

Губернатор также сообщил, что одну из школьниц – зачинщиц избиения – отправят на домашнее обучение, а остальных участниц конфликта, которые раскаялись и извинились, переведут в другие школы.

Напомним, после случившегося на ситуацию отреагировали в СК, прокуратуре, подмосковном минобразования и даже в Госдуме, также произошедшим возмутилась глава «Лиги безопасного интернета». Однако подростки лишь похвастались «популярностью», записав еще одно видео — на нем они радовались, что попали в «канал к Мизулиной». Подробности – в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Башкирии девочку, которая жаловалась на буллинг, забрали в больницу прямо из школы.