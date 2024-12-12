Врач: операция на желудке у детей с ожирением имеет один важный недостаток

Борьба с ожирением у детей с помощью резекции желудка может принести желаемый результат. Однако проблема в том, что он будет недолгим – скорее всего, ребенок снова начнет переедать и растянет желудок, предупредила в беседе с 360.ru педиатр Юлия Сиверцева.

Никаких особенных последствий бариатрические операции не имеют, в том числе никак не влияют на повышение шансов развития рака, заверила врач.

«Последствие только одно: если, несмотря на проведенную операцию, он все равно будет пытаться обманывать и переедать, бесконечно вызывать рвоту. Желудок все равно растягивается, это мышечный орган», — подчеркнула врач.

Она призвала не думать, что хирургическое вмешательство — это легкое решение проблемы раз и навсегда. Без дисциплины и изменения образа жизни эффекта не будет. Поэтому, по мнению Сиверцевой, проводить бариатрическую операцию стоит только в крайнем случае.

Напомним, с 1 января 2025 года Минздрав РФ планирует изменить стандарт медпомощи детям с ожирением, чтобы эффективнее решать эту проблему. В перечень услуг включат хирургические вмешательства, такие как продольная резекция желудка, гастрошунтирование и бандажирование желудка.

Врачи объяснили, стоит ли детям с ожирением делать бариатрические операции.