Мэра Избербаша арестовали по делу о взятке

Советский районный суд Махачкалы арестовал на два месяца главу дагестанского Избербаша Магомеда Исакова. Об этом сообщает ТАСС.

Градоначальник обвиняется в получении взятки в 3,9 млн рублей.

«Избрать меру пресечения в виде заключения под стражу <…> по 30 ноября», — рассказали в судебной инстанции.

О том, что силовики задержали в Дагестане мэра Избербаша, стало известно 1 октября. Сообщалось, что в администрации города и доме чиновника прошли обыски.

По версии следствия, в 2019 году мэр получил денежное вознаграждение от застройщика за отмену разрешения на строительство многоквартирного дома в Избербаше. В ГУ МВД по СКФО уточнили, что часть взятки была передана ему в виде автомобиля за 2,4 миллиона рублей.

Магомеду Исакову 55 лет, его избрали главой Избербаша в октябре 2019 года. До этого он занимал должность заместителя мэра города. Состоит в «Единой России».

Ранее экс-мэра Сочи задержали из-за махинаций с продажей мест на кладбище.