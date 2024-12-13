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Врач рассказала, с какими продуктами опасно сочетать хурму

Врач Соломатина: хурму не стоит сочетать с мясом и медом

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Natalia Sem/Shutterstock/FOTODOM

Хурму не стоит сочетать с мясом, потому что танины в этой ягоде будут препятствовать его усвоению. Об этом «Москве 24» рассказала врач-диетолог Елена Соломатина.

«Мясо достаточно длительно переваривается, оно должно свободно расщепиться. Танины могут нарушать этот процесс. Когда соединение попадает в ротовую полость, мы чувствуем неприятный вкус, поскольку оно начинает взаимодействовать с нашей слизистой, затрудняется его всасывание, нарушается пищеварение», — пояснила врач.

Помимо этого, она не советует есть хурму с медом, потому что в ней содержится большое количество сахара. В этом случае уровень глюкозы в крови сильно повысится. Соломатина также призвала не запивать хурму холодной водой, потому что это нарушит выделение ферментов и пищеварение. По ее словам, лучше всего есть ягоду отдельно от других продуктов.

Врач-диетолог, доктор медицинских наук Марият Мухина до этого говорила, что пожилым людям полезно включать в свой рацион питания хурму, потому что она может улучшить работу сердца и устранить аритмию за счет содержания калия. Помимо этого, в этом продукте содержится большое количество йода, который нужен для нормальной работы щитовидной железы.

Ранее россиянам объяснили, что делать, если хурма вяжет.

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