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Россиянам объяснили, что делать, если хурма вяжет

Редакция ОСН выяснила, что при вязкости хурмы нужно дождаться ее созревания

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Depositphotos

Журналисты Общественной Службы Новостей выяснили у экспертов, что делать, если хурма вяжет. Специалисты советуют поместить плоды в холодильник или морозильную камеру на два-три дня. За это время она дозреет, станет мягче и избавится от неприятной вязкости.

Также в редакции выяснили, как выбрать сочную и спелую хурму на прилавке. Цвет плода должен быть ярким и насыщенным. Если ягода имеет светло-оранжевый цвет, скорее всего, она еще не созрела.

Поверхность хурмы должна быть блестящей и гладкой. Если на кожице присутствуют трещины, экземпляр стоит отложить в сторону. Кроме того, следует обратить внимание на состояние плода — он не должен быть чересчур мягким или, наоборот, слишком твердым. Листочки вызревшей ягоды должны быть высохшими.

Хурму не зря называют королевой осени: она вкусна и очень полезна, а ее сезон начинается в конце сентября — начале октября. Латинское ботаническое название этой ягоды — diospyros, в переводе означает «божественный огонь». В чем польза хурмы, в каких случаях она навредит, сколько ее можно съесть в день и почему не стоит увлекаться ею на ночь — в материале «Газеты.Ru».

Ранее россиянам рассказали о пользе сезонных фруктов и овощей для здоровья.

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