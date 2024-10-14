Врач рассказала о пользе хурмы для здоровья пожилых

Пожилым людям полезно включать в свой рацион питания хурму, потому что она может улучшить работу сердца и устранить аритмию за счет содержания калия. Об этом «Москве 24» рассказала врач-диетолог, доктор медицинских наук Марият Мухина.

Помимо этого, в этом продукте содержится большое количество йода, который нужен для нормальной работы щитовидной железы.

«Оранжевый цвет плода говорит о содержании в нем бета-каротина. Антиоксидант полезен для глаз, снижает риск возрастных заболеваний, таких как катаракта и дистрофия сетчатки», — продолжила Мухина.

За счет витамина C в своем составе хурма также помогает поддерживать иммунную систему пожилых и противостоять вирусам. При этом в день лучше съедать не более двух плодов, уточнила врач.

Врач, нутрициолог Юлия Шарапова до этого говорила, что людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта (ЖКТ), например язвой или гастритом, стоит ограничивать потребление хурмы, потому что она является тяжелым продуктом. По ее словам, в хурме содержится вязкое вещество танин, провоцирующее образование в желудке комка, который можно будет удалить только хирургическим путем. Однако для этого нужно съесть очень большое количество плодов, отметила Шарапова.

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