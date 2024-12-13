Раскрыт эффективный прием, помогающий активизировать работу мозга по утрам

Регулярные завтраки помогают активизировать работу мозга. После приема пищи по утрам люди лучше запоминают информацию, концентрируют внимание, рассказала RT эксперт лаборатории «Гемотест», врач-гастроэнтеролог Екатерина Кашух.

Несмотря на такое положительное влияние завтрака на мозг, важно учитывать, что он должен быть правильным, а не вредным. К примеру, эффект сильно снизится, если по утрам есть тяжелую и жирную пищу, подчеркнула врач. Она посоветовала сделать выбор в пользу белков (яиц, творога, тофу, сыра и даже курицы), так как они помогают насытить организм аминокислотами и надолго утоляют чувство голода. Также следует включить в завтрак сложные углеводы – к примеру, крупы. Они обеспечивают заряд энергией.

Полезны по утрам ненасыщенные жиры – орехи, растительные масла, авокадо, так как они нужны для обновления клеток и снижения уровня холестерина, отметила Кашух.

Она также призвала учитывать, что завтрак или его отсутствие – это индивидуальный выбор каждого человека, поэтому не нужно себя заставлять есть по утрам, если совсем не хочется. К примеру, по утрам редко хотят есть люди-совы, у которых биологические часы настроены на позднее просыпание, из-за чего с утра организм еще фактически спит, из-за чего и завтракать не хочется.

«Не стоит запихивать в себя завтрак насильно — лучше выпить стакан воды, взять полезный перекус с собой на работу или учебу и съесть его, когда придет чувство голода», — посоветовала врач.

Напомним, ученые выяснили, что привычка пропускать утренний прием пищи может повысить риск развития деменции у пожилых людей. В ходе исследования добровольцев выяснилось, что у тех, кто часто пропускал завтрак, со временем ухудшались память и внимание, наблюдалось сокращение объема мозга.

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