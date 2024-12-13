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Раскрыт эффективный прием, помогающий активизировать работу мозга по утрам

Гастроэнтеролог Кашух: регулярные завтраки активизируют работу мозга по утрам

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Регулярные завтраки помогают активизировать работу мозга. После приема пищи по утрам люди лучше запоминают информацию, концентрируют внимание, рассказала RT эксперт лаборатории «Гемотест», врач-гастроэнтеролог Екатерина Кашух.

Несмотря на такое положительное влияние завтрака на мозг, важно учитывать, что он должен быть правильным, а не вредным. К примеру, эффект сильно снизится, если по утрам есть тяжелую и жирную пищу, подчеркнула врач. Она посоветовала сделать выбор в пользу белков (яиц, творога, тофу, сыра и даже курицы), так как они помогают насытить организм аминокислотами и надолго утоляют чувство голода. Также следует включить в завтрак сложные углеводы – к примеру, крупы. Они обеспечивают заряд энергией.

Полезны по утрам ненасыщенные жиры – орехи, растительные масла, авокадо, так как они нужны для обновления клеток и снижения уровня холестерина, отметила Кашух.

Она также призвала учитывать, что завтрак или его отсутствие – это индивидуальный выбор каждого человека, поэтому не нужно себя заставлять есть по утрам, если совсем не хочется. К примеру, по утрам редко хотят есть люди-совы, у которых биологические часы настроены на позднее просыпание, из-за чего с утра организм еще фактически спит, из-за чего и завтракать не хочется.

«Не стоит запихивать в себя завтрак насильно — лучше выпить стакан воды, взять полезный перекус с собой на работу или учебу и съесть его, когда придет чувство голода», — посоветовала врач.

Напомним, ученые выяснили, что привычка пропускать утренний прием пищи может повысить риск развития деменции у пожилых людей. В ходе исследования добровольцев выяснилось, что у тех, кто часто пропускал завтрак, со временем ухудшались память и внимание, наблюдалось сокращение объема мозга.

Ранее диетолог рассказала, какие продукты нельзя есть на завтрак.

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