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Мошенник оставил воспитанников самарского детсада без новогодних подарков

В Самаре мошенник оставил воспитанников детсада без подарков

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Marker Elena/Shutterstock/FOTODOM

В Самаре правоохранители устанавливают личность интернет-мошенника, из-за которого воспитанники детского сада остались без подарков к Новому году. Об этом сообщает mk.ru.

С заявлением в полицию обратилась 50-летняя заведующая детским садом. Женщина сообщила, что планировала заранее приобрести новогодние подарки для воспитанников. Она искала предложения в сети, нашла подходящий вариант, потерпевшая связалась с продавцом и перевела по его указанию предоплату в сумме 70 тысяч рублей.

Подарки так и не доставили, а мошенник перестал выходить на связь. Личность злоумышленника устанавливается.

До этого сообщалось, что пожилая женщина из Тамбова поверила в обвинения мошенников и перевела им более семи миллионов рублей. Аферист представился «сотрудником силового ведомства» и обвинил 63-летнюю россиянку в пособничестве террористам, так как она якобы отправляла деньги на территорию недружественного государства.

Ранее россиянка инвестировала в мошенников и напоролась на лжеюристов, пытаясь вернуть деньги.

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